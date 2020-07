Calciomercato Milan – La Fiorentina spara alto per Vlahovic: le ultime

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Gli ultimi ‘rumors‘ di calciomercato segnalano un ritorno di fiamma per del Milan per Dusan Vlahovic, classe 2000, centravanti serbo della Fiorentina che, in questa stagione, ha segnato finora 8 gol in 29 gare tra Serie A e Coppa Italia con i viola.

Secondo quanto riferito, però, da ‘Tuttosport‘ oggi in edicola, il Presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, che sta trattando il rinnovo del contratto di Vlahovic fino al 30 giugno 2025, spara alto per un’eventuale cessione dell’attaccante cresciuto con i miti di Marco van Basten e Zlatan Ibrahimovic.

La Fiorentina, infatti, intenderà cedere Vlahovic per non meno di 40 milioni di euro.