Calciomercato Milan – La Fiorentina piomba su Orsolini | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Secondo le ultime indiscrezioni, la Fiorentina ha puntato gli occhi su Riccardo Orsolini

Stando a quanto riportato da 'TuttoMercatoWeb.com', la Fiorentina avrebbe puntato gli occhi su Riccardo Orsolini. Sull'esterno del Bologna c'è da tempo anche l'interesse del Milan, club che dovrà puntellare il reparto offensivo con nuovi acquisti seguendo il profilo di Elliott. L'ex calciatore di Atalanta e Ascoli è in uscita dalla squadra felsinea, la quale chiede una cifra intorno ai 20 milioni di euro per cedere il talento classe '97. In questa stagione, Orsolini ha già avuto modo di segnare 7 reti in 31 presenze tra campionato e Coppa Italia. In attesa di capire nuovi sviluppi tra i viola e i rossoblù, la società rossonera continua a monitorare la situazione. Intanto Pioli è pronto ad inserire una sorpresa contro il Benevento: ecco la probabile formazione.