Calciomercato Milan – La Fiorentina pensa di cedere Vlahovic in prestito

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Dusan Vlahovic, attaccante della Fiorentina, da dopo la ripresa della Serie A, ha avuto un rendimento negativo.

Questo perché si è trovato chiuso, dal rientro in campo da dopo l’infortunio di Christian Kouame e dall’esplosione dell’ex Milan Patrick Cutrone. Ecco allora che il suo agente, Darko Ristic, ha deciso di andare a Firenze per seguirlo da vicino. La dirigenza del club viola sta pensando di cedere il giovane attaccante (20 anni compiuti a gennaio) in prestito in vista della prossima stagione. Interessata alla vicenda c’è il Milan, che è alla ricerca di un rinforzo in attacco, due qualora dovesse non rimanere Zlatan Ibrahimovic.

E a proposito di attaccanti, i dirigenti del Milan stanno lavorando per riscattare il prima possibile Ante Rebic. Ecco a che punto è la situazione che riguarda il croato >>>