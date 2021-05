Calciomercato Milan – La Fiorentina parlerà con l’agente di Milenkovic

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. La dirigenza della Fiorentina parlerà con l'agente di Milenkovic del suo futuro

Stando a quanto riportato da 'FirenzeViola', la dirigenza della Fiorentina incontrerà Fali Ramadani, agente di Nikola Milenkovic. Le due parti discuteranno del futuro del difensore serbo finito nel mirino di diversi club europei tra cui il Milan, interessato da tempo sul classe '97. La società non vorrebbe privarsi del giocatore ma è consapevole che non sarà facile trattenerlo in rosa. L'ex Partizan, però, gode della stima del nuovo allenatore viola Rino Gattuso: dettaglio che non può passare di certo inosservato. Il Milan mette Alessio Romagnoli sul mercato: ecco cosa ha scoperto la nostra redazione