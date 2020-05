Calciomercato Milan – La Fiorentina continua a seguire Paquetà

CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riporta Repubblica, la Fiorentina avrebbe già iniziato diverse manovre di mercato.Il tutto, ruota intorno alla possibile cessione di Federico Chiesa. Gli obiettivi principali di Rocco Commisso sono un trequartista e un esterno di fascia. Ecco perché in questo senso, il club viola continua a monitorare da vicino sia Lucas Paquetà che Leonardo Spinazzola.

Il brasiliano del Milan già lo scorso gennaio era stato cercato, ma poi l’affare non si concluse. I rossoneri per Paquetà, chiedono almeno 25 milioni euro. Daniele Pradè, DS della Fiorentina, sta studiando la situazione per capire se realmente ci sono i presupposti per un’offerta concreta.

In casa Milan nel frattempo sono arrivate delle dichiarazioni importanti di Paolo Maldini nei confronti di Ralf Rangnick. Per saperne di più al riguardo, clicca qui >>

SEGUICI SUI SOCIAL : CLICCA QUI ⇓