Calciomercato Milan – La dirigenza valuta i profili di Bremer e Mina | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il Milan starebbe valutando i profili di Gleison Bremer e Yerri Mina per rinforzare la difesa

Con il rinnovo di Alessio Romagnoli che tarda ad arrivare, il Milan valuta alcuni profili per il futuro per rinforzare la difesa. La dirigenza di via Aldo Rossi, dopo aver acquistato in estate Ballo-Touré, Florenzi e aver riscatto Tomori, ha puntato gli occhi su due difensori. Secondo i colleghi di 'calciomercato.com', i nomi in questione sono quelli di Gleison Bremer e Yerri Mina, calciatori di Torino ed Everton.