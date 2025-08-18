Calciomercato Milan, Kurbegovic ha firmato: giocherà per l’Under-17

Il calciomercato del Milan non si ferma. Non solo per quanto riguarda la prima squadra di Allegri , ma anche per tutte le selezioni giovanili. Daniele Longo - giornalista di calciomercato.com - ha annunciato un nuovo acquisto per l'under-17 del club. Si tratta di Dino Kurbegovic , difensore classe 2009. Ecco l'annuncio di Longo tramite il suo profilo X.

Il post recita: "Il difensore austriaco Dino Kurbegovic classe 2009 ha firmato con il Milan e farà parte dell’Under 17".