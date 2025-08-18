Il calciomercato del Milan non si ferma. Non solo per quanto riguarda la prima squadra di Allegri, ma anche per tutte le selezioni giovanili. Daniele Longo - giornalista di calciomercato.com - ha annunciato un nuovo acquisto per l'under-17 del club. Si tratta di Dino Kurbegovic, difensore classe 2009. Ecco l'annuncio di Longo tramite il suo profilo X.
Calciomercato Milan, Kurbegovic ha firmato: giocherà per l’Under-17
Milan, Kurbegovic per l'Under 17—
Il post recita: "Il difensore austriaco Dino Kurbegovic classe 2009 ha firmato con il Milan e farà parte dell’Under 17".
Kurbegovic è reduce dall'esperienza nell'Under-16 dell'AKA Wolfsberger AC, squadra austriaca per cui militava dalla stagione 2022/23. Ora è pronto a vivere la prima esperienza della sua carriera in terra straniera.
