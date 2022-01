Calciomercato Milan – Tentazione Kulusevski: affare quasi impossibile

Le ultime news di calciomercato sul Milan: offerto ai rossoneri Dejan Kulusevski in uscita dalla Juventus. Ecco cosa dicono i quotidiani

Daniele Triolo

Ultimi giorni di calciomercato invernale e, a proposito di Milan, si parla della tentazione di prendere Dejan Kulusevski in uscita dalla Juventus. L'esterno offensivo svedese, classe 2000, vuole giocare con continuità. E a Torino, soprattutto dopo l'imminente sbarco di Dusan Vlahovic, rischiano di esserci ancora meno spazi alla corte di Massimiliano Allegri.

Motivo per cui Alessandro Lucci, il suo procuratore, ha iniziato a proporlo a molte squadre. Tra queste, come riferito dai quotidiani sportivi oggi in edicola, c'è appunto anche il Milan. Club con cui Lucci ha ottimi rapporti, testimoniati anche dall'arrivo in rossonero di Alessandro Florenzi, altro suo assistito, appena la scorsa estate.

Il Milan, che sta cedendo Samu Castillejo al Valencia, avrebbe anche bisogno di un calciatore in quel ruolo. E l'innesto di Kulusevski nel motore offensivo del 4-2-3-1 di mister Stefano Pioli sarebbe sicuramente opportuno. Il problema, così come riportano praticamente tutti i giornali che si sono occupati della questione, è che alla Continassa fanno una valutazione del giocatore decisamente troppo alta ed esagerata.

Pagato 35 milioni di euro più 9 di bonus nel gennaio 2020, per unirsi, poi, effettivamente alla rosa bianconera a partire dal successivo luglio, Kulusevski è reduce da una stagione e mezzo con più ombre che luci alla Juventus. Ecco perché le richieste avanzate dalla Juventus (prestito oneroso tra i 3 ed i 5milioni di euro, con obbligo di riscatto fissato a 40) sono ritenute fuori mercato dal Milan. Che, a queste condizioni, chiaramente non può e non vuole prendere il talentuoso giocatore.

Per il momento, quindi, discorso chiuso. Con l'Arsenal, compagine della Premier League inglese, con tutta probabilità molto più avanti su Kulusevski. Non è detto, però, che i dialoghi di calciomercato tra Milan e Juventus non possano riaprirsi qualora, con l'approssimarsi del gong di questa sessione di trattative, il club bianconero modifichi cifre e condizioni di cessione del suo giocatore. Milan, Maldini sogna uno 'sgambetto' alla Juve: le ultime news di mercato >>>

Le ultime notizie sul Milan anche su Google News: CLICCA QUI E SEGUICI