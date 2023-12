Calciomercato Milan – Krunic da intoccabile a partente: via al giusto prezzo

Calciomercato Milan, Krunic può andare via a gennaio — Ora, però, il mondo di Krunic si è capovolto: da intoccabile a partente, per finanziare il calciomercato di gennaio del Milan. Per 'Tuttosport', la lesione rimediata al bicipite femorale destro dello scorso 23 settembre durante Milan-Verona ha cambiato gli scenari. Da quando è rientrato, dopo la sosta per le Nazionali di ottobre, l'ex Empoli è stato irriconoscibile.

Male contro la Juventus (deviazione sul tiro-gol di Manuel Locatelli), male a Parigi contro il PSG in Champions League, sufficiente contro il Napoli e sostituito all'intervallo contro l'Udinese. Poi, in panchina per 85' in Milan-PSG 2-1 di Champions, ma a 'San Siro'.

Titolare di nuovo a Lecce, un'altra prestazione non positiva. A quel punto Pioli lo ha lasciato ai margini. Krunic ha giocato i 6' finali di Milan-Fiorentina, poi è entrato al 53' di Milan-Borussia Dortmund soltanto perché, dopo l'infortunio di Malick Thiaw, Pioli non aveva alternative in difesa. Quindi, seduto in panchina senza nemmeno scaldarsi per Milan-Frosinone.

Insomma, il bosniaco è scivolato dietro a tutti nelle gerarchie e il rientro in campo di Bennacer non può fare altro che agevolarne la partenza a gennaio. La scorsa estate il Fenerbahçe non aveva offerto quanto chiesto dal Milan, ovvero 15 milioni di euro, per acquistarne il cartellino. Questo sebbene Krunic fosse già d'accordo per un contratto da 3,5 milioni di euro netti a stagione per tre anni con i turchi.

Il Milan lo manderebbe al Fenerbahçe per 10 milioni — Più del doppio di quanto prende al Milan, che, però, secondo 'Tuttosport', si era visto recapitare un'offerta inferiore ai 10 milioni di euro. Si pensava, dunque, che le parti potessero arrivare al rinnovo, ma così non è stato. A gennaio, dunque, il Milan potrebbe accettare una proposta intorno ai 10 milioni di euro (con plusvalenza di 8) dal Fenerbahçe per Krunic e lasciar partire il giocatore in direzione Istanbul.

Il Fenerbahce sta iniziando a sondare e tutto lascia pensare che, con l’offerta giusta e il rientro a pieno regime di Bennacer, Krunic possa ricevere il via libera. E con quei soldi il Milan potrebbe muoversi con maggiore libertà sul mercato per finanziare un paio di operazioni in entrata in difesa. LEGGI ANCHE: Mercato Milan, Moncada in missione per il nuovo bomber >>>

