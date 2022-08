Calciomercato Milan – Arrivano conferme: Krunic rinnoverà il suo contratto

Arrivato in sordina nell'estate del 2019, a suon di prestazioni convincenti Rade Krunic si è preso l'affetto e la fiducia della tifoseria del Milan . Il centrocampista bosniaco non ha mai strappato l'occhio in campo, ma allo stesso tempo la sua efficacia e intelligenza tattica lo hanno portato ad avere grande considerazione da parte di tutto l'ambiente milanista; esempio lampante le titolarità concessegli da mister Pioli durante la volata rossonera verso il 19esimo Scudetto.

Come riporta Nicolò Schira con un tweet sul suo profilo ufficiale, Maldini e Massara sarebbero pronti a riconfermare la fiducia all'ex Empoli; infatti per l'esperto di calciomercato la ratifica del rinnovo del suo contratto - attualmente in scadenza nel 2024 - che avrà come nuovo termine il 2026 avverrà a breve.