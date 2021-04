Calciomercato Milan – Krunic può partire in caso di buona offerta / News

Le ultime sul calciomercato del Milan. Rade Krunic potrebbe lasciare il club rossonero in caso di offerta vantaggiosa. Il punto

'La Gazzetta dello Sport' ha fatto il punto sulla situazione del centrocampo del Milan tra inamovibili e possibili partenti. Tra questi ultimi figurerebbe Rade Krunic, pedina non da sottovalutare per Stefano Pioli, che lo utilizza spesso in diverse posizioni del campo vista la sua duttilità. La 'Rosea', però, non ha dubbi per quanto riguarda il suo futuro: in caso di una buona offerta di una squadra che possa farlo giocare con continuità, l'ex Empoli potrebbe sicuramente fare le valigie per cercare fortuna altrove. Intanto ecco la nostra ESCLUSIVA con l'avvocato Cantamessa, che ci ha parlato della squalifica di ibrahimovic.