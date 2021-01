Calciomercato Milan – Krunic, pressing di Torino e Genoa: le ultime / News

Calciomercato Milan, la situazione Krunic

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo il passaggio del Milan ad un centrocampo a due, per Rade Krunic è stato sempre più difficile trovare spazio. Il bosniaco, mezzala di professione, è stato impiegato sia nella linea mediana che sulla trequarti, con risultati non proprio esaltanti. Stefano Pioli vorrebbe comunque trattenerlo, ma non è escluso che possa cambiare aria già a gennaio. In tal senso, come riporta ‘Tuttosport’, il numero 33 ha alcune richieste provenienti dalla Serie A: in primis in Torino, con Marco Giampaolo che spinge per il suo acquisto. Ma occhio anche al Genoa, che lo aveva già cercato prima che sbarcasse in rossonero.

