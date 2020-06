Calciomercato Milan – Krunic, pressing del Torino: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – Brutta tegola per il Torino che dovrà rinunciare a Daniele Baselli per almeno sei mesi, causa rottura del legamento crociato del ginocchio destro. Un infortunio che costringerà i granata ad intervenire nel prossimo mercato. Secondo quanto riferito da ‘Tuttosport’, si sarebbero intensificati i contatti con Rade Krunic, centrocampista classe 1993 del Milan. Il bosniaco, arrivato in rossonero lo scorso anno, potrebbe partire perché non ha avuto lo spazio sperato. La sua valutazione si aggira sugli 8 milioni di euro, la stessa cifra spesa dal Milan per acquistarlo.

