Calciomercato Milan – Krunic in difficoltà, futuro in bilico / News

Calciomercato Milan, Krunic in bilico

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Dopo un'estate con diverse voci di mercato, Rade Krunic è rimasto al Milan per giocarsi le sue carte. Paolo Maldini ha respinto l'offensiva del Friburgo, disposto ad offrire 8 milioni di euro pur di portare il bosniaco in Bundesliga. Questo scenario, però, potrebbe ritornare già nel mese di gennaio. Il classe 1993 sta riscontrando diverse difficoltà di inserimento nella squadra di Stefano Pioli, con un ruolo ancora non definito. Secondo quanto riferisce 'Calciomercato.com' non è escluso un suo sacrificio per andare su un quarto centrocampista da inserire in rosa.