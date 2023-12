Calciomercato Milan – Krunic pronto a dire addio e il Fenerbahce è avvisato

Dopo il mancato ingresso nella sfida di sabato contro il Frosinone le strade di Rade Krunic e del Milan potrebbero presto dividersi. Il centrocampista bosniaco, al centro di diverse voci di mercato, in particolare quella che lo porterebbe al Fenerbahce in Turchia, non ha gradito la mancata chiamata da parte di Pioli nell'ultimo match casalingo di Serie A e sarebbe pronto a salutare lo spogliatoio rossonero. Il numero 33, in realtà, era già pronto a lasciare Milanello la scorsa estate sempre in direzione Istanbul, ma in quell'occasione la volontà del tecnico bloccò tutto.