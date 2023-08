Calciomercato – Krunic, la proposta che farebbe vacillare il Milan

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, parlando del calciomercato del Milan , ha fatto il punto della situazione su Rade Krunic . Sembra che il centrocampista bosniaco classe 1993 - almeno questo è quello che si dice - avrebbe trovato già un accordo con il Fenerbahçe per un contratto quadriennale , con scadenza 30 giugno 2027 , da 3,5 milioni di euro netti a stagione.

Calciomercato Milan: Krunic tra Milano e Istanbul

In Turchia dicono che il Fenerbahçe, nella settimana che inizierà domani, farà un ultimo, disperato tentativo di prendere Krunic, alzando la proposta economica per il Milan. Per far vacillare il club di Via Aldo Rossi, secondo il quotidiano romano, servirebbe un'offerta ufficiale di oltre 10 milioni di euro. Finora i turchi sono arrivati a 7.