Calciomercato Milan – Krunic, il Fenerbahçe non si è ancora arreso

Per Pioli è il regista titolare del 4-3-3 dei rossoneri. A Bologna giocherà

In un centrocampo che dà, per il momento, ottime garanzie, Krunic si sta disimpegnando tra Ruben Loftus-Cheek e Tijjani Reijnders. Per Bologna-Milan, prima giornata di campionato in programma lunedì sera al 'Dall'Ara', poi, sarà assente Yunus Musah per squalifica. Motivo per cui, numericamente, in mediana le cose non dovrebbero cambiare fino a martedì prossimo. Via Krunic? Milan, ecco il tuo nuovo regista >>>