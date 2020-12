Calciomercato Milan – Krunic, c’è il Torino in pole position | News

Ultime Notizie Calciomercato Milan: il Torino vuole Krunic

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan di Maldini e Massara pensa al mercato non solo in entrata, ma anche in uscita. In primo piano Rade Krunic, che potrebbe lasciare il club rossonero nel mercato di gennaio.

Secondo quanto viene riportato da calciomercato.com, in pole position c’è sempre il Torino di Urbano Cairo. Il tecnico Marco Giampaolo apprezza molto Krunic e dunque lo vorrebbe nuovamente a disposizione dopo l’esperienza con il Milan. Maldini, per cedere il suo cartellino, chiede 8 milioni di euro: il club rossonero, prima però di dare l’ok, deve trovare il sostituto. Ecco il nome più caldo. VAI ALLA NOTIZIA>>>