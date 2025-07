Calciomercato Milan, Krstovic in attacco? Ecco la verità. Lui vuole ...

Uno dei possibili nomi a sorpresa in casa Milan per l'attacco può essere quello di Nikola Krstovic già accostato in precedenti sessioni di calciomercato. Il club rossonero, infatti, è alla ricerca di un attaccante che possa affiancare in rosa Santiago Gimenez. È vero che c'è una sola competizione nella prossima stagione, ma avere un solo specialista a disposizione non è una buona mossa. Luka Jovic ha infatti lasciato da svincolato, mentre Francesco Camarda e Lorenzo Colombo sono stati mandati in prestito e non saranno a disposizione di Massimiliano Allegri.