Calciomercato Milan – Kramaric, il Diavolo sfida Juventus e Inter | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il club rossonero è interessato a Andrej Kramaric. Il croato è seguito anche da Juventus e Inter

Kramaric è stato già accostato in passato al Milan. A tal proposito vi riproponiamo un'intervista del 2019 a Vincenzo Cavaliere, procuratore del giocatore: "Abbiamo avuto una discussione con il Milan per Kramaric. Ci sono state delle possibilità, ma i tedeschi non avevano nessuna intenzione di farlo in prestito. I numeri erano alti, con i rossoneri abbiamo parlato ma c'erano profili diversi per la punta. Non era una questione tecnica o economica: l'Atlético Madrid lo ha richiesto in prestito ma l'Hoffenheim non l'ha ceduto". Insomma, l'interesse del Milan c'è. Vedremo se ci saranno sviluppi nelle prossime settimane. Intanto l'agente di Bakayoko ha parlato di un possibile ritorno al Milan.