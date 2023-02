Milan, piace Kostantelias: gol, skills e caratteristiche tecniche (VIDEO)

La carriera di Kostantelias

Nato a Volos, in Grecia, nel 2003, Kostantelias è cresciuto nel settore giovanile del Paok Salonicco, club che milita nel massimo campionato greco e che, in questo momento, occupa la quarta posizione in classifica. Per il giovane talento si registra anche una breve esperienza in prestito all'Eupen nel 2022, club della massima divisione belga.