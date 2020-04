Calciomercato Milan – Koopmeiners, concorrenza Everton: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN – La prossima stagione potrebbe vedere ancora una rivoluzione in casa Milan. Il progetto giovani voluto da Ivan Gazidis, insieme al possibile approdo di Ralf Rangnick sulla panchina, potrebbe dare il via ad un nuovo anno zero. Sono tanti i giovani talenti seguiti dai rossoneri, tra cui spicca il nome di Teun Koopmeiners, centrocampista dell’AZ Alkmaar. L’olandese (22 anni) rappresenta al meglio il profilo tracciato dal manager sudafricano, che potrebbe fare un tentativo per portarlo in Italia.

Ma occhio alla concorrenza: secondo quanto riferisce il ‘Sun’, sul classe 1998 ci sarebbe anche l’Everton di Carlo Ancelotti, che stravede per le sue qualità. Difficile dire da ora se ci sarà un rischio asta, ma di certo il Milan deve guardarsi le spalle se davvero vuole arrivare a Koopmeiners. Intanto spunta un nome nuovo per il Milan: si tratta di un 17enne, continua a leggere >>>