Calciomercato Milan – Kolo Muani vicino all’Eintracht Francoforte

Le ultime news sul calciomercato del Milan: sfuma Kolo Muani, accostato al club rossonero nelle ultime ore. Va al Francoforte

Novità per quanto concerne il calciomercato del Milan. Sembra essere sfumato Kolo Muani, attaccante del Nantes accostato al club rossonero nelle ultime ore. Secondo quanto scritto da footmercato.net, il giocatore avrebbe deciso di trasferirsi al termine della stagione all'Eintracht Francoforte. Il club tedesco è quello che si è mosso con maggiore convinzione sul classe 1998, anche se il Diavolo non ha mai mollato la presa. Kolo Muani, però, sembra voler giocare in Bundesliga e dunque l'arrivo in rossonero sembra sfumare. Intanto oggi c'è Milan-Roma: ecco le probabili formazioni.