Calciomercato Milan – Kolo Muani possibile? Juventus in pressing continuo

Uno dei nomi più caldi in questa sessione invernale di calciomercato, in casa Milan e in casa Juventus , è quello di Randal Kolo Muani . L'attaccante del PSG , che i rossoneri già seguivano quando ancora militava nel Nantes , è infatti uno dei calciatori che potrebbero lasciare il club parigino nelle prossime settimane, dal momento in cui sta pagando la grande concorrenza non trovando lo spazio che forse meriterebbe. Il Diavolo ha avviato i contatti ormai qualche giorno fa facendo un sondaggio per capire la fattibilità dell'operazione, ma le cose potrebbero essere più complicate del previsto.

Calciomercato Milan - Piovono conferme su Kolo Muani: ma la Juventus è un grosso ostacolo

Come riferito da Gianluca Di Marzio, in un articolo pubblicato sul proprio sito ufficiale, infatti, la Juventus sarebbe in pressing continuo per Randal Kolo Muani. Arkadiusz Milik ha avuto una ricaduta dopo il lungo infortunio e il solo Dusan Vlahovic non sembra essere in grado di reggere l'intero peso dall'attacco bianconero. Confermato l'interesse del Milan, anche se al momento i rivali storici sarebbero avanti nella corsa. Altro grande ostacolo sarebbe rappresentato dall'ingaggio molto alto dell'attaccante francese. Il Diavolo, quindi, è avvisato per il futuro.