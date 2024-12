Sulle possibili cessioni: "Sul fronte delle possibili cessioni, in attesa di vedere quale sarà il futuro di Jovic, ci sono altre due situazioni da valutare. La prima riguarda Okafor. La sua annata non era cominciata male ma con il passare del tempo il suo rendimento non è stato certo pari alle aspettative. E allora ecco che se qualcuno si presentasse con una proposta concreta e soddisfacente il Milan potrebbe prenderla in considerazione. Qualcosa comincia a muoversi in Bundesliga e Premier. Il discorso riguarda anche Chukwueze. Il Milan si aspettava di più dall’esterno nigeriano e per questo ora è pronto anche a valutare offerte".