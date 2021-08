Calciomercato Milan – Kolo Muani allontana le voci sul suo futuro

L'attaccante del Nantes Randal Kolo Muani, accostato al Milan in questo calciomercato, ha rilasciato importanti parole sul suo futuro

L'attaccante del Nantes Randal Kolo Muani, accostato al Milan in questo calciomercato, ha rilasciato importanti parole sul suo futuro. Allontanate le voci su un suo possibile trasferimento, come riportato da 'L'Équipe': "So che passerò la prossima stagione al Nantes. Il presidente mi conosce bene. Sono un giocatore del Nantes e mi interessa solo il campo". Non sarà dunque Kolo Muani la terza punta a disposizione di Stefano Pioli. Le Top News di oggi sul mercato del Milan: le ultime su Ziyech, Ramsey e Shaqiri