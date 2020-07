Calciomercato Milan – Koch e N’Dicka ancora nella lista di Rangnick

ULTIME NOTIZIE CALCIOMERCATO MILAN – Secondo quanto riferito da ‘calciomercato.com‘, nella lista dei possibili acquisti di Ralf Rangnick per il suo nuovo Milan figurano, ancora, i difensori Robin Koch, classe 1996, di proprietà del Friburgo ed Evan N’Dicka, classe 1999, di proprietà dell’Eintracht Francoforte. Entrambi giocano in Bundesliga, quindi, campionato che Rangnick ben conosce.

KOCH – In questa stagione Koch, tedesco, figlio di Harry Koch, portiere campione di Germania con il Kaiserslautern di Otto Rehhagel nella stagione 1997-1998, ha disputato 34 gare tra campionato (32) e Coppa di Germania (2), segnando 2 gol e fornendo 2 assist per i compagni. Nel giro della Nazionale tedesca di Joachim Löw, è sotto contratto con il Friburgo di Christian Streich fino al 30 giugno 2021 e può essere acquistato versando al club della Foresta Nera tra i 15 ed i 18 milioni di euro.

N’DICKA – In questa stagione N’Dicka, francese, in grado di giocare tanto da centrale quanto da terzino, sempre a sinistra essendo un mancino naturale, ha disputato 33 gare tra campionato (22), Europa League (8) e Coppa di Germania (3), segnando 2 gol e fornendo 2 assist per i compagni. Nel giro della Nazionale francese Under 21, è sotto contratto con l’Eintracht Francoforte di Adolf ‘Adi’ Hütter fino al 30 giugno 2023 e può essere acquistato versando alle ‘Aquile‘ tra i 20 ed i 25 milioni di euro. ECCO A QUANTO AMMONTERÀ IL BUDGET DI RANGNICK PER IL CALCIOMERCATO >>>