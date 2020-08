Calciomercato Milan – Koch dal Friburgo al Leeds di Bielsa!

ULTIME NOTIZIE MERCATO MILAN – Robin Koch era stato accostato con insistenza al Milan, soprattutto nel periodo in cui si pensava che Ralf Rangnick diventasse il nuovo manager rossonero. Il calciatore lascia il Friburgo, è ufficiale il trasferimento al Leeds United.

Robin Koch è un difensore centrale classe 1996, lo scorso luglio ha compiuto 24 anni. Nato a Kaiserslautern, in Germania, ha cominciato a muovere i primi passi con il calcio proprio nelle giovanili della sua città. Nell’estate 2017 il salto di categoria, passato per 4 milioni di euro al Friburgo. Alto 192 cm, piede destro.

In questa stagione ha collezionato 26 presenze tra Bundesliga (24) e Coppa DFB. Ha segnato anche due gol, uno per competizione. Ha giocato sempre da titolare da inizio stagione, saltando una sola partita per un raffreddore lo scorso febbraio. In 7 partite su 24 giocate in campionato, ha ricoperto anche il ruolo di mediano davanti la difesa: proprio nell’ultima sfida giocata in quel ruolo, ha segnato il primo gol in campionato.

Ora l’avventura in Premier League, nel neo-promosso Leeds del Loco Marcelo Bielsa. Vedremo quale sarà il suo rendimento nel corso di questa nuova stagione. In bocca al lupo.

DONNARUMMA, PRONTA SUPER OFFERTA DEL CHELSEA >>>

IL FUTURO DI DEULOFEU: IL MILAN HA LE IDEE CHIARE >>>