Calciomercato Milan – Nuovo nome: interesse per Kjaergaard

Il Milan ha affrontato il Salisburgo per ben due volte nel girone di Champions League. La squadra austriaca ha messo in luce tanti talenti. I rossoneri potrebbero anche essere interessati ad alcuni di questi. Spesso si è parlato di Okafor , che potrebbe essere una soluzione per l'attacco del futuro. Occhio, però, anche a un altro nome che sarebbe uscito fuori nelle ultime ore.

Milan, Kjaergaard il nuovo nome per il calciomercato

Secondo quanto riportato da calciomercato.com, Kjaergaard sarebbe il nuovo che avanza del calcio danese. Classe 03', in forza al Salisburgo e protagonista di ottime prestazioni In Champions, Maurits avrebbe catalizzato le attenzioni di diverse società italiane come l'Inter e il Milan. E proprio il club rossonero starebbe valutando il suo acquisto in vista della prossima stagione. Un nome che rientrerebbe perfettamente nella linea verde di Maldini e Massara.