Calciomercato – Venezia e due club turchi interessati a un ex Milan

Nuova destinazione per Kjaer

Oggi Tuttosport riporta che Kjaer è finito nelle cronache di calciomercato come possibile obiettivo per il Venezia, squadra neopromossa in Serie A che necessita di esperienza nel proprio organico. Secondo quanto riportato, durante l'estate l'ex difensore del Milan ha rifiutato varie offerte provenienti dall'Arabia Saudita. Attualmente, oltre all'interesse del club veneto, ci sono anche due squadre turche che mostrano apprezzamento per il giocatore.