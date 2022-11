Calciomercato Milan – Kiwior osservato speciale in Messico-Polonia

La dirigenza del Milan avrebbe osservato la partita dei Mondiali Messico-Polonia per visionare Jakub Kiwior, difensore dello Spezia

Finalmente i Mondiali di Qatar 2022 sono cominciati e ormai sono entrati nel vivo della competizione, pur essendo ancora alla prima giornata della fase a gironi. Una delle partite più interessanti fino a questo momento, e non solo per le forze in gioco, è stata senza dubbio Messico-Polonia.