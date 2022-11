Calciomercato Milan – Dalla Spagna: l’Atletico Madrid su Kiwior

Il Milan potrebbe essere interessato a Jakub Kiwior per la difesa: occhio però alla concorrenza dell'Atletico di Madrid

Il Milan potrebbe pensare anche alla difesa nella prossima sessione di calciomercato . Un nome che circola è quello di Jakub Kiwior . Il difensore dello Spezia potrebbe rientrare nei piani di Paolo Maldini e Frederic Massara . Occhio però, che la concorrenza per il giovane difensore potrebbe essere folta e molto difficile da battere.

Secondo quanto riportato dal Mundo Deportivo su Jakub Kiwior ci sarebbe l'interesse anche dell'Atletico di Madrid. Il quel caso la concorrenza per il Milan sarebbe veramente dura e difficile da battere. Il difensore dello Spezia, dovrebbe rinnovare il suo contratto inserendo una clausola rescissoria. Staremo a vedere come andrà, ma i rossoneri rischiano di dover battagliare per avere le prestazioni del giovane difensore nella prossima stagione. Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Diavolo su Nacho del Real Madrid”