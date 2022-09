Calciomercato Milan – Kiwior, in Polonia convinti: “Sarà rossonero”

Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, finirà al Milan nel calciomercato invernale o estivo. In Polonia sono convinti di quest'operazione

Daniele Triolo

Jakub Kiwior, difensore polacco dello Spezia, finirà al Milan nel prossimo calciomercato invernale o in quello estivo 2023. Ne sono convinti, come riferito da 'Tuttosport' oggi in edicola, i media in Polonia.

In estate, come si ricorderà, Milan e Spezia avevano discusso di Kiwior in occasione della trattativa di calciomercato che aveva portato Mattia Caldara in Liguria alla corte del tecnico Luca Gotti.

Milan, Kiwior verso i rossoneri: il punto

Kiwior, che lo Spezia aveva acquistato dallo Žilina per 2,2 milioni di euro, dopo un avvio difficile era diventato un perno della squadra fino alla passata stagione di Thiago Motta.

Anche per Gotti è un titolare fisso. Il Milan, che qualche mese fa si era interessato al giocatore, avrebbe voluto bloccarlo per l'estate prossima. E, secondo 'goal.pl', da conferme raccolte da persone vicine al giocatore ed al suo entourage, sembra si vada in tal senso.

L'operazione di calciomercato tra Milan e Spezia per Kiwior è ben lungi dall'essere definita, ma il Diavolo aveva ottenuto dai liguri una sorta di diritto di prelazione sul giocatore, che sarà valutato attentamente durante i prossimi Mondiali. Milan, si va verso il rinnovo di Pioli: tutti i dettagli >>>