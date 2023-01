Calciomercato Milan – Pressing su Kiwior: la situazione

Il Milan potrebbe pensare già alla prossima sessione di calciomercato . I rossoneri hanno speso parecchi soldi in estate, che al momento, non hanno fruttato quanto sperato. Paolo Maldini e Frederic Massara potrebbero mettersi alla ricerca dei profili giusti in vista di gennaio e della prossima estate. Con Simon Kjaer che va avanti con l'età, un obiettivo potrebbe essere quello di ringiovanire la difesa, specialmente i difensori centrali.

Calciomercato Milan, pressing su Kiwior

Secondo quanto riportato dall'edizione genovese de La Repubblica, il Milan sarebbe in forte pressing per Jakub Kiwior. Sul difensore dello Spezia ci sarebbe una forte concorrenza dall'Italia e dall'estero, ma i rossoneri sarebbero i più interessati al momento. Un nome che, quindi, potrebbe piacere molto al Milan, ma come detto, la concorrenza sarebbe molta e assolutamente non da sottovalutare. Sta di fatto che i rossoneri potrebbe sondare il mercato dei difensori.