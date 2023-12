Calciomercato Milan – Kiwior, spunta una pericolosa concorrente: le news

La condizione necessaria? L'Arsenal dovrebbe cederlo in prestito

E Kiwior era già stato seguito e monitorato da Geoffrey Moncada, attuale responsabile dell'area tecnica del Milan, quando ancora era allo Spezia. Per entrambi, però, tanto per il Napoli quanto per il Milan, la conditio sine qua non è che l'Arsenal apra alla partenza in prestito di Kiwior per gennaio, altrimenti difficilmente questa operazione potrà andare in porto.