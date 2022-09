Mercato Milan – Kiwior, insidia Lewandowski: lo vuole al Barcellona

L'edizione odierna di 'Tuttosport' ha parlato della situazione di Jakub Kiwior in ottica calciomercato. Nel corso dell’ultima sessione, il Milan ha avviato dei contatti molto positivi con lo Spezia per ottenere un diritto d’opzione sul difensore classe 2000, che sta crescendo a vista d'occhio nel corso della sua esperienza italiana. Gli ottimi rapporti tra i due club, che hanno portato in Liguria Mattia Caldara e Daniel Maldini, hanno fatto si che i rossoneri potessero strappare allo Spezia la possibilità di poter essere preferiti, in caso di parità d’offerta, a un altro club. La dirigenza si è portata avanti e monitora il difensore polacco, che ha ottenuto la 'benedizione' di uno come Robert Lewandowski, suo capitano in Nazionale.