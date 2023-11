Calciomercato Milan – Capitolo Kiwior: spunta una concorrente in Serie A

Il Milan sarebbe interessato a Jakub Kiwior per rinforzare il proprio reparto arretrato. Sarebbe però spuntata una concorrente dalla Serie A

Oltre all'attacco, in cui Luka Jovic e Noah Okafor non hanno, per ora, pienamente convinto, il Milan potrebbe ritoccare anche il reparto arretrato nella prossima sessione di calciomercato. Gli infortuni pesanti di Pierre Kalulu e Marco Pellegrino, infatti, avrebbero costretto il club rossonero a cominciare a guardarsi intorno. E uno dei profili preferiti sarebbe quello di Jakub Kiwior dell'Arsenal.