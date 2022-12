Calciomercato Milan – Fissato il prezzo per Kiwior: le ultime news

Jakub Kiwior, difensore dello Spezia, è un obiettivo di calciomercato del Milan (e non soltanto) per la prossima estate. Ecco quanto costa

Jakub Kiwior, classe 2000, difensore dello Spezia, è come noto un obiettivo di calciomercato del Milan, della Juventus e del Napoli. Il centrale mancino, in grado di giocare sia in una difesa a tre sia in una retroguardia a quattro, è anche stato titolare della sua Nazionale, la Polonia, ai recenti Mondiali in Qatar.

Calciomercato Milan, Kiwior non piace solo ai rossoneri — In stagione, finora, con lo Spezia di Luca Gotti, ha totalizzato 15 partite su 15, per un totale di 1.291' sul terreno di gioco. Titolare inamovibile, giocatore che, per qualità e capacità, ha sorpreso anche il connazionale Robert Lewandowski, Kiwior potrebbe compiere molto presto il salto in una big del nostro calcio.

Può partire per 20 milioni: chi se lo aggiudicherà? — Secondo il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola, per Kiwior sarà decisivo il prossimo mese di gennaio. Lo Spezia potrebbe anche venderlo ora ma tenerlo in prestito in Liguria fino al termine dell'attuale stagione. Il calciatore, che piace anche ai tedeschi del Borussia Dortmund, è valutato 20 milioni di euro dal club di proprietà di Robert Platek.