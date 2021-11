Calciomercato Milan – Kessié via a gennaio? Ecco chi lo rimpiazzerebbe

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il futuro di Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan: ecco chi prenderebbe il suo posto

Franck Kessié è sempre più lontano dal Milan. Troppa la distanza tra l'offerta di rinnovo dei rossoneri e la richiesta del suo procuratore. Secondo quanto riporta il sito di 'Sky Sport', la dirigenza di via Aldo Rossi ha formulato un'offerta pari a 6.5 milioni di euro, mentre la richiesta del calciatore si aggira sui 9 milioni di euro. Sul centrocampista ivoriano ci sono diverse squadre interessate tra cui PSG, Barcellona, Manchester United e Inter. Non è da escludere, dunque, la possibilità di cedere il classe 1996 già nella finestra invernale di mercato, con il Milan che a quel punto potrebbe anticipare il trasferimento a Milanello di Yacine Adli dal Bordeaux. Intanto il Milan sfida la Juventus sul calciomercato per un centrocampista.