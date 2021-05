Calciomercato Milan – Kessié tra rinnovo e proposte dall’estero

Le ultime news di calciomercato sul Milan: Franck Kessié, miglior rossonero della stagione, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022

Una delle priorità del Milan, in questo calciomercato estivo, è senza dubbio il rinnovo del contratto di Franck Kessié, miglior giocatore rossonero della stagione appena conclusa. Il suo contratto, come noto, scadrà tra un anno, il 30 giugno 2022: il club di Via Aldo Rossi vuole arrivare ad un accordo per il suo prolungamento prima dell'inizio del nuovo campionato.