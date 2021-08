Calciomercato Milan – Kessié, rinnovo con i rossoneri ancora lontano

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, in scadenza nel 2022, vuole restare. Il club vuole blindarlo. Ma quando accadrà?

Daniele Triolo

Una delle priorità del Milan in questo calciomercato estivo è il rinnovo del contratto di Franck Kessié, attualmente in scadenza il 30 giugno 2022. Secondo quanto riferito, però, dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, l'accordo per il prolungamento del contratto del centrocampista ivoriano, con relativo aumento dell'ingaggio, sarebbe ancora lontano.

Contrariamente a quanto avrebbe voluto fare il Milan, infatti, sono molto alte le possibilità che inizi il campionato di Serie A (rossoneri in campo lunedì 23 agosto, alle ore 20:45, a 'Marassi' contro la Sampdoria) con la questione del nuovo contratto di Kessié con il club di Via Aldo Rossi ancora in sospeso.

Facciamo il punto sulle cifre: c'è distanza, al momento, tra la richiesta del procuratore di Kessié, George Atangana, che vorrebbe un contratto da 7 milioni di euro netti a stagione per il suo assistito e la proposta del Milan, che, per ora, si è spinto quasi fino a 6 milioni di euro netti all'anno, ma bonus inclusi.