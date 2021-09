Calciomercato Milan – Kessie, pronta l’offerta del Psg a gennaio | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: il Psg è pronto a fare un'offerta per Franck Kessie, centrocampista in scadenza nel 2022

Novità importante relativa al calciomercato del Milan. Franck Kessie potrebbe lasciare il club rossonero già nel mercato di gennaio. Secondo quanto riportato da Footmercato.net, ci sarebbero dei contatti in corso tra Maldini e Leonardo , dirigente del Psg per cedere l'ivoriano a gennaio e dare dunque al Diavolo la possibilità di non perdere l'ex Atalanta a parametro zero.

In ogni caso, indipendentemente da gennaio, il Psg è pronto ad offrire a Kessie un contratto da ben 9 milioni di euro a stagione. Ricordiamo che il centrocampista ha un contratto in scadenza con il Milan nel giugno 2022. La sensazione è che alla fine si andrà verso l'addio, visto che il Milan non può e non vuole pareggiare l'offerta dei francesi. Insomma, Kessie è sempre più lontano dal Diavolo. Castillejo al Cska? Ecco come stanno le cose.