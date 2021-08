Calciomercato Milan – Kessié, offensiva del Tottenham: le ultime

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié, in scadenza di contratto nel 2022, piace molto a Fabio Paratici degli 'Spurs'

Daniele Triolo

Il Milan, in questa sessione di calciomercato estivo, potrebbe perdere Franck Kessié. Lo ha riferito il quotidiano 'Repubblica' in edicola questa mattina. Il club di Via Aldo Rossi è in trattativa con Kessié per il rinnovo del suo contratto, ma i negoziati, per ora, stanno procedendo molto a rilento.

Nonostante Kessié, un mese fa, da Tokyo dov'era impegnato alle Olimpiadi, avesse detto di voler restare al Milan e di voler firmare a vita una volta rientrato in Italia. Così non è stato. Per il quotidiano nazionale sembra, infatti, che sul centrocampista ivoriano si sia fiondato il Tottenham.

Il nuovo direttore sportivo degli 'Spurs', l'ex juventino Fabio Paratici, sarebbe infatti pronto a soddisfare le richieste d'ingaggio del 'Presidente' Kessié: gli inglesi offrirebbero a George Atangana, manager del giocatore, un ingaggio di 8 milioni di euro netti a stagione per Kessié fino al 30 giugno 2026. Oltre che una ricca commissione per il suo lavoro.

Il Milan, per ora, con la sua proposta di rinnovo non è giunto neanche a 6 milioni di euro netti all'anno. Come finirà questa vicenda? Kessié lascerà il Milan in questa sessione di calciomercato, in direzione Premier League, con conseguente, grande incasso per il Diavolo, oppure andrà via tra un anno a parametro zero? Milan, ecco Bakayoko: le ultime sul ritorno del centrocampista francese >>>