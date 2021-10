Calciomercato Milan – Kessie nel mirino dello United per il post Pogba

Le ultime sul calciomercato del Milan. Franck Kessie è nel mirino del Manchester United per il dopo Pogba: pista da non sottovalutare

Una stagione iniziata male e proseguita peggio. L'avventura al Milan di Franck Kessie si è complicata subito dopo le Olimpiadi. Dal ritiro della sua Costa d'Avorio, infatti, il numero 79 rossonero aveva giurato fedeltà al Diavolo. "Nessun problema, quando torno sistemo tutto". Alle parole, però, non sono seguiti i fatti. Kessie rimane ancora un giocatore in scadenza per il Milan e la sua richiesta per rinnovare sarebbe schizzata alle stelle. La dirigenza offre 6 milioni di euro, lui adesso ne chiede 8. Una cifra che i top club europei come Liverpool e Psg metterebbero tranquillamente sul piatto. Il Milan non ci sta e le sue prestazioni stanno risentendo di questa spinosa questione.