Calciomercato Milan – Kessié, la linea del club sul centrocampista

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié non ha ancora rinnovato il suo contratto. Si prepara però a giocare titolare domani

Daniele Triolo

Il Milan, nell'ultima sessione di calciomercato, avrebbe voluto rinnovare il contratto di Franck Kessié, che, come noto, andrà in scadenza il prossimo 30 giugno 2022. Non si è però trovata un'intesa che, con il passare dei giorni, si è fatta via via sempre più complicata. Ad oggi, pertanto, non è dato sapere se questa sarà o meno l'ultima stagione in rossonero di Kessié.

Intanto, però, come ricordato dal 'Corriere della Sera' oggi in edicola, domani pomeriggio Kessié esordirà in questo campionato tornando titolare in occasione di Milan-Lazio. L'infortunio al flessore della coscia sinistra, infatti, è ormai alle spalle. Che il giocatore ivoriano rinnovi o no il suo accordo, la linea del club di Via Aldo Rossi per lui appare piuttosto chiara.

Il Milan, infatti, intende sfruttare le prestazioni di Kessié, senza panchine punitive che risulterebbero lesive per il club rossonero, alla ricerca di risultati importanti in questa stagione. Con l'auspicio, magari, che Kessié smetta di ascoltare le sirene del PSG e della Premier League e si accordi con il Diavolo per un nuovo, più lungo e più remunerativo contratto. Milan, ha parlato Ibrahimovic: l'intervista dello svedese a 'France Football' >>>