Calciomercato Milan – Kessie, la dirigenza vuole blindarlo. Le novità

Calciomercato Milan: la società vuole blindare Kessie

Il calciomercato del Milan si concentra non solo sugli acquisti, ma anche sui rinnovi. Tra questi quello di Franck Kessie. Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, l’obiettivo della società rossonera è quello di blindare il centrocampista, che ha un contratto in scadenza nel 2022.

Kessie è davvero indispensabile per questo Milan. Si va dai 9 gol realizzati dal dischetto su 10 tiri stagionali, ai 2934 minuti giocati (è il calciatore di movimento più impiegato da Pioli) e più in generale una leadership tecnica e caratteriale all’interno dello spogliatoio rossonero. Non è caso che le sconfitte contro Spezia e Inter siano coincise con un piccolo calo dell’ivoriano.

Kessie in questi anni è cresciuto a dismisura. Comprato nell’estate 2017 dall’Atalanta per 26 milioni di euro, ora ne vale almeno 50. E’ un top player in tutto e per tutto. L’obiettivo è di blindare il presidente fino al 2026 e spegnere così sul nascere l’interesse di tanti big club (attenzione al Real Madrid). L’ingaggio attuale dell’ivoriano è di 2,2 milioni netti, con Maldini e Massara che sono disposti ad arrivare fino a 3. Non dovrebbero comunque esserci problemi per il rinnovo, in quanto Kessie si trova benissimo al Milan e perchè vuole continuare a vestire la maglia rossonera. Intanto, sempre a proposito di calciomercato: possibile derby low cost con l’Inter.