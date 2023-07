Calciomercato – Ex Milan, Kessié nel mirino della Juventus: il punto

Sono tanti, in base alle informazioni del quotidiano sportivo nazionale, i centrocampisti che la Juventus sta monitorando in caso di separazione anticipata da Pogba. Si va da Teun Koopmeiners ( Atalanta ) a Rodrigo de Paul ( Atlético Madrid ), passando per il giovane Habib Diarra ( Strasburgo ). Ma il tecnico Massimiliano Allegri sarebbe maggiormente intrigato dalla possibilità di portare l'ex rossonero Kessié alla Juventus.

I catalani sperano di vendere il giocatore in Arabia Saudita

Già protagonista, in Serie A, con Atalanta prima e Milan poi, Kessié abbina solidità, inserimento tra le linee e senso del gol. In Catalogna, poi, non è intoccabile. Il Barça, che ha prelevato Kessié a parametro zero dai rossoneri un anno fa, sta cercando di vendere il centrocampista africano in Arabia Saudita per monetizzare al massimo. La Juventus, invece, avrebbe un piano diverso: chiederlo in prestito. Milan, ecco il vice Leao. Ma ad una condizione >>>