Calciomercato Milan – Kessié a zero all’Inter? Solo ad una condizione

Franck Kessié lascerà il Milan nel prossimo calciomercato estivo. Esiste anche l'ipotesi che possa firmare con i rivali cittadini dell'Inter

Daniele Triolo

Franck Kessié lascerà il Milan a parametro zero nel prossimo calciomercato estivo. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola, infatti, è evidente come il centrocampista ivoriano, classe 1996, non abbia più un dialogo costruttivo con i dirigenti rossoneri su un eventuale rinnovo del contratto in scadenza il prossimo 30 giugno.

In questi mesi, per Kessié, si è parlato di molte soluzioni all'estero (il Barcellona sembra essere il club favorito nella corsa al cartellino dell'ex Atalanta). Però, per la 'rosea', c'è anche la possibilità che Kessié, una volta svincolatosi dal Milan, faccia come l'amico Hakan Çalhanoğlu e firmi a zero con l'Inter.

Un'opzione rimasta fin qui vaga, anche perché dal club di Viale della Liberazione fanno notare come non ci sia la possibilità di concedere ingaggi faraonici. E Kessié chiede oltre 8 milioni di euro netti a stagione. Anche in questo caso, però, bisognerà fare attenzione all'effetto 'last minute'.

Che vuol dire? Se l'Inter dovesse trovarsi nelle condizioni di vendere un suo centrocampista di punta, allora potrebbe avere la forza economica di formulare un'offerta importante all'attuale numero 79 rossonero. In questo momento, tutto è sospeso, ma l'ingresso in scena dell'Inter nel calciomercato estivo 2022 per Kessié è tutt'altro che da sottovalutare. Milan, in vista un ritorno a sorpresa: le ultime news di mercato >>>

