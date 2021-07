Calciomercato Milan – Kessie, incontro terminato con l’agente: il punto

Le ultime sul calciomercato del Milan: incontro tra l'agente di Kessie, George Atangana e il club rossonero. Ecco cosa è successo

Finalmente nella giornata di oggi è andato in scena l'incontro tra l'agente di Franck Kessie e il Milan. Come viene riportato da gianlucadimarzio.com, l'agente George Atangana e la dirigenza rossonera si sono incontrati per discutere del rinnovo del centrocampista, in scadenza nel 2022. Il summit, già fissato nei giorni scorsi, è stato probabilmente di una serie a che porterà l'ivoriano a firmare il rinnovo di contratto con il Milan.