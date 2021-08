Calciomercato Milan – Kessié ieri in sede: le ultime sul rinnovo

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Franck Kessié nel pomeriggio di ieri è stato a 'Casa Milan'. Ha discusso anche del suo futuro

Daniele Triolo

Ultimi, concitati, giorni di calciomercato estivo per il Milan. Il rinnovo del contratto di Franck Kessié, al di là di tutte le trattative in entrata ed in uscita, resta ovviamente una priorità per il management del club di Via Aldo Rossi. E ieri, probabilmente, c'è stato un piccolo, ma importante passo verso quella che, come auspicato da tutte le parti in causa, dovrà essere la fumata bianca dell'operazione.

Ieri pomeriggio, infatti, Kessié è stato a 'Casa Milan', ricevuto da Paolo Maldini e Frederic Massara. Per 'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola si è trattato di una visita di cortesia, per fare il punto della situazione. Anche sull'infortunio rimediato qualche ora prima in allenamento. Un appuntamento nel quale, però, inevitabilmente si è parlato anche del futuro del centrocampista ivoriano, il cui contratto con la società meneghina scadrà il 30 giugno 2022.

Kessié era da solo, arrivato e ripartito in taxi: al tavolo con Maldini e Massara, il 'Presidente' ha ribadito la volontà di procedere a giocare nel Milan. Una volontà che coincide con quella dei rossoneri. Non si è arrivati, però, alla firma sul prolungamento del contratto. Intanto, però, è andato in scena un faccia a faccia tra i dirigenti ed il giocatore. Il primo in assoluto sulla questione, per coinvolgerlo in prima persona e per fargli capire quale importanza gli viene attribuita.

La trattativa di calciomercato tra Milan e Kessié per il rinnovo del contratto ruota intorno allo stipendio che dovrà percepire il numero 79 rossonero con il nuovo accordo. Attualmente, infatti, Kessié prende 2,2 milioni di euro netti a stagione. Per rinnovare fino al 30 giugno 2026, vorrebbe uno stipendio alla Zlatan Ibrahimovic, nell'ordine dei 7 milioni di euro netti all'anno.

Il Milan farà di tutto per accontentarlo economicamente, riconoscendo il valore di Kessié e la sua leadership. Per ora, secondo la 'rosea', l'offerta rossonera è arrivata a 5,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Serviranno, dunque, nuovi incontri tra le parti per arrivare ad un'intesa che soddisfi tutti. Infortunio Kessié: ecco quando potrà tornare in campo con il Milan >>>